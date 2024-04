Włodzimierz Czarzasty o sondażu przed wyborami: Marny dla wszystkich partii rządzących

- Stan państwa po PiS-ie jest taki, że ten węzeł gordyjski jest tak trudny, że rozwiązujemy go wolniej niż byśmy chcieli — dodał.



- Myślę, że cała kampania wyborcza pokazały jedną rzecz: kto jakie ma poglądy niech głosuje na tę partię, która reprezentuje jego poglądy. Na pewno doprowadziliśmy jako Lewica do takiego stanu, że wiemy dokładnie w niektórych sprawach kto ma jakie poglądy — mówił też Czarzasty.



Włodzimierz Czarzasty o Barbarze Blidzie: To nie była osoba która się poddawała. Chciałbym wznowienia śledztwa

Czarzastego spytano też o jego wypowiedź sprzed kilku dni, że Barbara Blida, była minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, która miała popełnić samobójstwo w czasie przeszukania ABW w jej domu, w rzeczywistości nie zginęła ze swojej ręki.



- Ja znałem Barbarę Blidę. To nie była osoba charakterologicznie, która się poddawała w jakiejkolwiek sprawie. Znałem takie opowieści, gdy czekała na prokuratora od godziny 9 do godziny 16, bo chcieli ją upodlić. Proszę pamiętać, że na tej broni (której Barbara Blida miała użyć - red.) nie znaleziono odcisków palców. Ja nie jestem specjalistą od tego. Rozmawiałem dwa dni temu z ministrem Adamem Bodnarem zwracając się do niego z prośbą, by sprawdził czy jest możliwość wznowienia śledztwa — odparł.