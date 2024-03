To indywidualne oceny. Ja uważam, że na starcie kadencji było wiele dobrych rzeczy, a później – już tylko gorzej. Kraków jest chyba jedynym miastem, gdzie deweloperzy narzekają, że nie ma gdzie budować, ceny mieszkań rosną, a patodeweloperka się mnoży. I trudno za to winić samych deweloperów, którzy wykorzystywali to, co dawało im miasto. A miasto w pewnym momencie straciło nad tym wszystkim kontrolę.

Pytanie o przyszłość Krakowa to też pytanie o turystykę.

Kraków był, jest i będzie miastem turystycznym, bo jest piękny i chcemy to miasto pokazywać przyjezdnym. Chcemy budować naszą markę. Na tym też Kraków zarabia. Ale zdajemy sobie też sprawę z zagrożeń dla mieszkańców Starego Miasta i Krakowa ogólnie. Wiele rzeczy udało się już zrobić: park kulturowy, zakaz nachalnej reklamy, przepędzenie klubów go-go z centrum, ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy i ruchu meleksów. Ale jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, jak unormowanie krótkoterminowego najmu i cały czas walka z zakłócaniem ciszy i spokoju w centrum. Proponuję powołać nocnego burmistrza. To rozwiązanie, które sprawdziło się w wielu miastach na Zachodzie. To urzędnik, który dba o równowagę – o to, by Kraków się rozwijał pod kątem turystyki, ale i było to uzgodnione z mieszkańcami. Sam czasami wracam późno przez Kraków i wiem, co się dzieje. Potrzebna jest lepsza koordynacja różnych służb w tej sferze, jak i uregulowanie wspominanego wcześniej najmu krótkoterminowego. Miasto powinno być bardzo aktywne w tych kwestiach, a nie było.

A jak pan odbiera zarzuty, że jako osoba wcześniej zajmująca się sama przedsięwzięciami związanymi z turystyką nie będzie mógł być pan w tym wiarygodny jako prezydent?

Przez 13 lat, gdy działam publicznie, nigdy nie usłyszałem zarzutu, że lobbowałem za swoimi firmami. Oczywiście w czasie covidu walczyłem o to, by pomoc dla sektora była jak największa, ale tak samo jak dla wielu innych sektorów, z których zwracali się do mnie przedsiębiorcy z prośbą o pomoc. Po to pozbyłem się udziałów, by nie było jakiejkolwiek mowy o konflikcie interesów. Rozumiem branżę turystyczną, jej znaczenie dla Krakowa, ale jako już nieaktywny uczestnik tego rynku tym bardziej nie będę za nim lobbować. Mieszkańcy będą mogli to ocenić, tak jak oceniali moją działalność jako radnego.