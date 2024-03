Trzeci ważny kandydat, Štefan Harabin, któremu też jest blisko do obozu Roberta Ficy

Jest jeszcze trzeci kandydat cieszący się sporą popularnością (10,5 proc. do 16 proc.) - Štefan Harabin, wieloletni szef Sądu Najwyższego (1998–2003 i 2009–2014).

I to jego wyborcy mogą mieć decydujący głos w spodziewanej drugiej turze wyborów.

Od czasów, gdy był najważniejszym prawnikiem kraju, bardzo się zmienił. Związał się ze środowiskiem skrajnie prawicowym i nacjonalistycznym i zaczął zwalczać postępowych polityków zagrażających jego zdaniem „tradycyjnej kulturze słowackiej”.

- Jeżeli dojdzie do drugiej tury i zmierzą się w niej, na co liczę, Korčok i Pellegrini, to Harabin na pewno poprze Pellegriniego. Ale czy jego wyborcy go posłuchają, nie jest jasne - mówi „Rzeczpospolitej” Magdaléna Vášáryová, niegdyś sławna aktorka, potem dyplomatka (m. in. ambasadorka w Warszwie) i kandydatka na prezydenta w 1999 roku.