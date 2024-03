Wybory samorządowe 2024: We Wrocławiu Sutryk faworytem

Po bardzo długich deliberacjach PO – a konkretniej władze centralne – podjęło decyzję dotyczącą Wrocławia. To największe miasto, które długo pozostało nieobsadzone przez Platformę. Ostatecznie cała Koalicja Obywatelska nie wystawiła swojego kandydata, chociaż przez wiele miesięcy do startu przygotowywał się szef lokalnych struktur Michał Jaros. Oficjalnie obecny prezydent Jacek Sutryk startuje z poparciem Lewicy (chociaż już nie Partii Razem). Wcześniej większość sondaży wskazywała, że jest bliższy zwycięstwa. I teraz jego droga do II kadencji jest zdecydowanie łatwiejsza niż wcześniej, z czego wszyscy nasi rozmówcy w stolicy Dolnego Śląska zdają sobie sprawę. Jak wynika z naszych rozmów, część działaczy lokalnej PO jest bardzo niezadowolona z decyzji władz centralnych.

Wybory samorządowe 2024: W Krakowie zacięta walka do końca

W ubiegłą niedzielę w Krakowie odbyły się dwie samorządowe konwencje: PiS oraz Koalicji Obywatelskiej. Walka o fotel prezydenta Krakowa jest zacięta i unikatowa na tle pozostałych – w przeciwieństwie do Warszawy czy Wrocławia w Krakowie nie kandyduje urzędujący prezydent. W praktyce oznacza to, że wyścig wyborczy jest bardzo otwarty i trwa – inaczej niż w innych miastach w Polsce – od ubiegłorocznej, publicznie ogłoszonej decyzji Majchrowskiego. Faworytem sondaży jest kandydat niezależny, Łukasz Gibała, który od wielu miesięcy budował zaplecze i strategię w prekampanii wyborczej, był też kandydatem w poprzednich wyborach w 2018 roku. Ale w Krakowie zgodnie z wszystkimi sondażami nie obędzie się bez II tury. Można spodziewać się, że jeśli wejdzie do niej Łukasz Gibała i Aleksander Misztalski, to partia Donalda Tuska może zaangażować w krakowskie starcie duże siły.