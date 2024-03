Ozdoba i Gosek mało kulturalnymi ochroniarzami prezesa

Od pierwszych chwil trwania komisji dwaj parlamentarzyści PiS Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek destabilizowali prace komisji. Przerywali, wtrącali się, obrażali posłów partii rządzących, zachowywali się niczym ochroniarze Kaczyńskiego. W pewnym momencie poseł Ozdoba powiedział do Marcina Bosackiego z Koalicji Obywatelskiej, że ten ma „wpisane chamstwo w swoje DNA”. To była część planu PiS — zdestabilizować prace komisji. Posłowie PiS zostali wyłączeni z posiedzenia komisji po tym, jak został przegłosowany wniosek w związku z tym, że przeszkadzali w obradach. Do usunięciu Ozdoby i Goska doszło po prawie dwóch godzinach prac komisji, które stały się już na tyle chaotyczne, agresywne i niemerytoryczne, że posłom PiS udało się osiągnąć zamierzony efekt, czyli zdestabilizować komisję w oczach opinii publicznej i pokazać jej prace jako polityczny show. - To jest naruszenie zasady, że jeśli chodzi o komisje śledcze, to przedstawiciele poszczególnych formacji politycznych muszą być tam reprezentowani zgodnie z ich liczebnością. W tej chwili to zostało podważone i ja będę musiał naradzić się z prawnikami, czy ta komisja w dalszym ciągu może mnie przesłuchiwać - powiedział dziennikarzom Kaczyński po usunięciu z obrad swoich kolegów. Ale zeznawał dalej, przypominając co jakiś czas, że prace komisji mogą być nielegalne, a zeznaje przed nią tylko z „dobrej woli”.

Czytaj więcej Polityka Jarosław Kaczyński przed komisją ds. Pegasusa. „Inwigilowani byli przestępcami” Sprawa Pegasusa jest przedsięwzięciem politycznym. Rządzący chcą odwrócić uwagę od tego, że nie realizują swych obietnic wyborczych – mówił na posiedzeniu komisji ds. Pegasusa prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Prawda jest taka, że w Jarosławie Kaczyńskim podczas zeznawania przed komisją nie było dobrej woli. Prezes PiS zaprezentował pokaz buty, chamstwa i arogancji. Tak został przygotowany do zeznań, że miał uderzać w czułe punkty członków komisji i ją rozgrywać. Robił to bezwzględnie.



Prezes uderza w członków komisji poniżej pasa. Udana prowokacja naleśnikami

- No wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię... - mówił Jarosław Kaczyński do Witolda Zembaczyńskiego, który zwracał uwagę prezesowi, że uchyla się od składania zeznań. I w istocie tak było, Kaczyński robił wszystko, żeby nie zeznawać. Próbował ośmieszać i wyprowadzać z równowagi członków komisji. - Jestem najstarszy w tym gronie, prawdopodobnie najwyższy dotychczas pełnioną funkcją i w związku z tym mogę was pouczać – powiedział butnie do przedstawicieli komisji, na co zaprotestowała przewodnicząca Magdalena Sroka.

Nie było przypadkiem, że zwracał się z kpiącym śmiechem do tych, których nie szanował z PO i Lewicy, jak do Zembaczyńskiego i Tomasza Treli per „członku”, a nie panie „panie przewodniczący”, „panie pośle”. Marcina Przydacza z PiS, Przemysława Wiplera ani razu „członkiem” nie nazwał. Kolejna zagrywka najniższych lotów nastawiona na ośmieszenie i zdezawuowania prac komisji.