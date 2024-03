Ostatnie wydarzenia można uznać za jednoznaczną, publiczną odpowiedź. Lista ambasadorów do odwołania miała krążyć nieoficjalnie w kuluarowych rozmowach już wcześniej, ale dopiero teraz rząd rozpoczął działania. Przedstawiciele koalicji rządzącej podkreślają, że wymiana ambasadorów to naturalna konsekwencja wyborów 15 października. I że nie ma mowy o podziale zaproponowanym nieoficjalnie przez prezydenta. W konsekwencji klinczu ambasadorowie mogą być wyzwani na konsultacje, a w praktyce szefami placówek będą chargé d’affaires. I tak być może aż do wyborów prezydenckich w 2025 roku – i to w najważniejszych z punktu widzenia Polski placówkach.

Co z komisarzem? Czy Pałac Prezydencki zablokuje kandydaturę Sikorskiego?

Wymiana ambasadorów to nie wszystko, bo na horyzoncie pojawiają się nowe spory. W ustawie kompetencyjnej prezydent przyznał sobie prawo wpływania na obsadę polskich stanowisk w unijnych instytucjach. Chodzi o komisarza, sędziów Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Trybunału Obrachunkowego, dyrektora w EBI, a także członków Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego oraz Europejskiego Komitetu Regionów.

Z tych wszystkich nominacji najważniejszą dla Polski będzie obsada stanowiska komisarza. Kadencja obecnej Komisji Europejskiej upływa jesienią, nowych komisarzy państwa będą prawdopodobnie zgłaszały latem, po tym jak zostanie wybrany nowy przewodniczący Komisji Europejskiej. Każde państwo ma prawo do jednego komisarza, ale nie ma tutaj automatyzmu. To znaczy, nie jest tak, że kandydat przysłany przez państwo członkowskie zostaje automatycznie komisarzem. Po pierwsze, musi go zaakceptować przewodniczący KE. W 2019 roku pierwszym kandydatem był Krzysztof Szczerski, bliski współpracownik prezydenta Dudy, obecnie ambasador RP przy ONZ. Odbyła się nawet rozmowa w Brukseli, ale ostatecznie Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, poprosiła o inną kandydaturę. Powód? Zbyt wyraźne uwikłanie Szczerskiego w akcję demontażu praworządności, którą prezydent Duda sygnował w czasie, gdy Szczerski był szefem jego Gabinetu. Wiadomo też z tamtego okresu, że niektóre państwa von der Leyen prosiła o dwa nazwiska. Chodziło o to, żeby mogła dopasować osoby do proponowanych tek, ale także o możliwość zapewnienia równowagi płciowej w KE. Dlatego zwykle prosiła, żeby w tej dwójce była też kobieta.

Jeśli konflikt między prezydentem i premierem nie zostałby zażegnany do czasu wyboru nowej Komisji, to można sobie wyobrazić scenariusz, w którym von der Leyen (ma duże szanse na powtórną kadencję) prosi właśnie o dwóch kandydatów i niejako rozstrzyga między nimi. Nie ma natomiast możliwości, inaczej niż w przypadku ambasadorów, żeby powołać polskiego komisarza, ale w niższej randze.

Jeśli nie wyślemy swojego przedstawiciela, to Komisja Europejska będzie działała bez Polaka.