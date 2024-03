Burza po rolniczym proteście. Ile osób dostało mandaty?

Czy policja zareagowała odpowiednio?

Na portalu X (dawny Twitter) ktoś umieścił nagranie, na którym widać trzech policjantów, którzy rzucają czymś w protestujących. „Badane są agresywne zachowania osób biorących udział w proteście, jak i policjantów pod kątem prawidłowości podejmowanych środków zapobiegawczych” – podaje w komunikacie KSP.

Protest rolników. Hołownia o starciach przed Sejmem: To byli zawodowi zadymiarze - W mojej ocenie doszło do sytuacji, w której do grupy protestujących rolników dołączyła się grupa prowokatorów, zadymiarzy, których celem było zrobienie zadymy - mówił w rozmowie z TVN24 marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– To, co się wczoraj stało, nie mogło stać się bez przyzwolenia z góry – ocenił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji (Bosak w RMF FM). Jego ugrupowanie domaga się dymisji szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Jak twierdzi, widział „setki spokojnie protestujących ludzi”, a to, co się stało pod Sejmem – jak ocenia – to „skandal i to sztucznie sprowokowany”.

Kto prowokował? – Pojedyncze osoby agresywne z protestujących, ale dziesiątki funkcjonariuszy zostały wykorzystane do sprowokowania tych zamieszek po prostu poprzez skierowanie ich prosto w tłum – mówił poseł Bosak.

„Jak się zaczyna spychanie ludzi, część osób, jak jest duży tłum, nie ustąpi, bo nie ma gdzie. Wtedy zaczyna się opryskiwanie gazem, a później już się samo kręci – i dokładnie to wczoraj mieliśmy, to widzieliśmy” – kontynuował, dodając, że „nadużycie środków przymusu bezpośredniego mamy udokumentowane na zdjęciach”.