Trzecia Droga: Nie będzie zmian w składce zdrowotnej, to nie będzie koalicji

- Stawiamy sprawę twardo i jasno. Kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. - dodał szef Polski 2050 Szymon Hołownia podczas konwencji Trzeciej Drogi w Otrębusach. – Obiecaliśmy zmiany w składce zdrowotnej i te zmiany będą – zapowiedział.



Liderzy Polski 2050 i PSL nie muszą być zgodni

Liderzy Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego – czyli ugrupowań wchodzących w skład Trzeciej Drogi odnieśli się też do różnic w poglądach obu partii. – Ludzie się dziwią, że w pewnych kwestiach nie mamy wspólnego zdania – mówił Kosiniak-Kamysz. – To nic dziwnego. Polacy tez nie mają. Czasami w obrębie jednej wspólnoty, jednej rodzinym są diametralnie różne poglądy na pewne kwestie – wyjaśniał..

Okazało się, że w tej kwestii akurat poglądy obu partii są zgodne. – Było już wielu na scenie politycznej, którzy myśleli, że wszyscy będą myśleli jednakowo – poparł go Szymon Hołownia. Czasem się różnimy, ale zawsze będzie między nami zgoda do oceny sytuacji, którą dziś obserwujemy. Na szczęście w tej koalicji nie ma sześciu liderów, tylko dwóch.

Odnieśli się także do prowokacyjnych haseł, które umieszczane były podczas protestów rolników. Odnosiły się one do Władimira Putina, który miał „zaprowadzić porządek”. – Ci prowokatorzy i sabotażyści, którzy je umieścili to nie są polscy rolnicy – powiedział Kosiniak-Kamysz. – Polscy rolnicy tak by nigdy nie postąpili i nigdy tak nie postąpią – dodał.