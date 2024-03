Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Czy dojdzie do antyputinowskiej demonstracji?

Występując w środę w Parlamencie Europejskim, Julia Nawalna nazwała Putina „krwawym potworem” i wezwała do nieuznawania wyników marcowych wyborów prezydenckich w Rosji. Przewodnicząca PE Roberta Metsola obiecała, że rozważy tę propozycję.

– Taka decyzja praktycznie niewiele by zmieniła. Niektóre państwa europejskie zdecydują się obniżyć stosunki dyplomatyczne z Rosją – wylicza Dubrowski. Jednak na poziomie Unii Europejskiej nie zapadnie taka decyzja, bowiem wymaga ona zgody wszystkich. A znaczna część państw sprzeciwi się temu. Jednocześnie nie do końca jest jasne, w czym by to zaszkodziło Putinowi.