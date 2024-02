Aborcja i projekty dotyczące aborcji dzielą koalicję rządzącą

Ale nie tylko nie ma jeszcze ostatecznej decyzji – mimo wcześniej wspominanych deklaracji – że prace nad wszystkimi projektami rzeczywiście zaczną się w przyszłym tygodniu. Nasi rozmówcy z koalicji rządzącej spodziewają się wniosków o odrzucenie projektów w I czytaniu ze strony Konfederacji czy PiS. – A co, jeśli przed wyborami samorządowymi któryś projekt zostanie jednak odrzucony? – zastanawia się jeden z naszych rozmówców z PSL.

Trzecia Droga złożyła projekt przywracający zasady dostępu do aborcji sprzed wyroku TK z 2020 roku. Wciąż mówi o referendum. Co, jeśli wszystkie projekty przejdą przez I czytanie? – Wtedy trafią do komisji, gdzie mogą utknąć na dobre – twierdzi nasz rozmówca z PSL. To na pewno nie spodoba się Lewicy, która w ostatnich dniach i tygodniach gra na wyraźne odróżnienie się od pozostałych części koalicji rządzącej.

Sprawa Trybunału: Trzy etapy

W ciągu najbliższych dni – na poziomie liderów koalicji rządzącej – mają też zapaść decyzje dotyczące prac nad projektami dotyczącymi zmian w TK. Jak wynika z naszych informacji, ale i oficjalnych deklaracji np. ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, koalicja ma plan, by działać na trzech poziomach. Pierwszy to uchwala Sejmu dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, a przede wszystkim – sędziów-dublerów. To pomysł na najbliższe posiedzenie Sejmu.

Czytaj więcej Sądy i Prokuratura Uchwały Sejmu a skład Trybunału Konstytucyjnego Tak zwany reset konstytucyjny jest oczywiście możliwy i być może niestety okaże się jedynym sposobem niezwłocznego uchylenia stanu destrukcji prawnej.

Drugi etap to ustawa nazywana „horyzontalną”, porządkująca sprawy wokół Trybunału. Trzeci – to zmiana Konstytucji, która ma doprowadzić do resetu sytuacji wokół TK. Zgodnie z naszymi informacjami prace nad projektem zmiany Konstytucji mają zostać rozpoczęte w Senacie, co również wynika z aktualnych ustaleń koalicyjnych. Prace nad przygotowaniem tego planu w ramach koalicji były mozolne, ale wstępny konsensus został już osiągnięty. Pytanie tylko dotyczy harmonogramu. Sejm na najbliższym posiedzeniu ma też zająć się rządowym projektem dotyczącym zmian w KRS.