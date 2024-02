– Fakt, że rząd nie słucha swoich własnych ministrów, jest dla mnie kompromitujący – powiedziała o tym, że prawo aborcyjne nie jest liberalizowane przez rząd Donalda Tuska Magdalena Biejat z Lewicy Razem. Kandydatka na prezydenta Warszawy w Radiu ZET mocno atakowała władzę. Nie jest przypadkiem, że Razem nie zgodziło się wejść, wraz z Nową Lewicą, do koalicji rządowej.

Razem nie chciało koalicji z Nową Lewicą, KO i Trzecią Drogą

– Nie powinno to tak wyglądać. Taka rozbuchana administracja niczemu dobremu nie służy – to z kolei Paulina Matysiak z Razem w Radiu Plus o rządzie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. – Czy PO będzie miała pełnię władzy, która ją demoralizuje, czy też w końcu ktoś ich będzie kontrolować? – pytał w WP Adrian Zandberg z Razem, który wcześniej stwierdził, że Tusk nie jest jego wymarzonym premierem. Podobnych wypowiedzi członków lewicowej formacji atakujących rząd jest więcej.

W sprawie CPK jednym głosem z PiS i Konfederacją

W sprawie CPK Razem mówi jednym głosem z PiS i Konfederacją. Paulina Matysiak dołączyła do parlamentarnego zespołu „Tak dla rozwoju. CPK – atom – porty”, który powstał z inicjatywy Marcina Horały z PiS. – Dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której przedstawiciele rządu ogłaszają kontynuację kredytu 2 proc. czy 0 proc., nadal czekamy na konkretne założenia, mimo że będzie on szkodliwy dla rynku mieszkaniowego, bez konsultacji z Lewicą – punktuje władzę Biejat.

W wyborach samorządowych Razem nie ma szans na sukces, ale już w europejskich lewica może być realną trzecią drogą dla duopolu PO–PiS, którego dni wydają się policzone.

Wicemarszałek Senatu i kandydatka na prezydenta stolicy krytykuje rząd również za zbyt niskie nakłady na budowę mieszkań czynszowych w samorządach. – Potrzebujemy cztery razy tyle, co najmniej, żeby odpowiedzieć tylko na to zapotrzebowanie samorządów, które teraz jest (…). Donald Tusk powinien rozumieć te sprawy – mówiła Biejat, która powalczy z Rafałem Trzaskowskim w wyborach samorządowych.