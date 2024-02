Karol III tymczasowo zamieszka w Sandringham House? W Londynie ma być raz na tydzień

We wtorek brytyjski król Karol III odleciał helikopterem do Sandringham House – wiejskiej rezydencji królewskiej w hrabstwie Norfolk. Jak informują media, do Sandringham House król Karol III udał się po spotkaniu ze swoim młodszym synem, księciem Harrym, który przyleciał do Londynu z USA, gdzie mieszka od prawie czterech lat. Widzieli się osobiście po raz pierwszy od 17 miesięcy. Nie jest na razie pewne, czy Harry podczas swojego pobytu ponownie odwiedzi ojca. Media podają jednak, że nie ma on w planach spotkania ze starszym bratem i następcą tronu – księciem Williamem.

Terapia onkologiczna króla Karola III. Monarcha przeniesie się do Sandringham House?

Jak informują brytyjskie media, podczas terapii onkologicznej brytyjski monarcha większość czasu spędzać ma w Sandringham House – wiejskiej rezydencji królewskiej położonej w pobliżu wioski Sandringham w hrabstwie Norfolk. To jedna z dwóch – obok Balmoral – rezydencji królewskich nienależących do dóbr, którymi monarchowie dysponują z racji pełnionego urzędu. Królowa Elżbieta II tradycyjnie przebywała tu od świąt Bożego Narodzenia do lutego. W Sandringham House rodzina królewska wita zwykle Nowy Rok.

Król Karol III do Londynu przyjeżdżać ma około raz w tygodniu na leczenie oraz, by zajmować się sprawami państwowymi – wskazują doniesienia medialne.

Król Karol III ma nowotwór

Pałac Buckingham poinformował oficjalnie w poniedziałek, że u króla Karola III lekarze zdiagnozowali nowotwór. Monarcha podjął leczenie i odwołał swoje wystąpienia publiczne. Dotychczas nie ujawniono, jaki jest rodzaj nowotworu, na który cierpi król Karol III. Z oświadczenia Pałacu Buckingham wynika, że w poniedziałek król rozpoczął „regularne leczenie”. Wiadomo jedynie, że nie jest to nowotwór prostaty – Karol przebywał ostatnio w szpitalu w związku z leczeniem tego narządu.