Ukraińscy dziennikarze się skarżą: Wolność słowa zagrożona

- To nie wygląda, jak spontaniczna akcja zemsty z powodu jakiegoś konkretnego materiału. To systematyczne, długotrwałe śledzenie i prześladowanie w celu dyskredytacji pracy ekipy. Pracy, którą wykonywaliśmy od lat – komentował Bigus. Stwierdził też, że ekipa była inwigilowana co najmniej od roku.

Nagrać i skompromitować

W obronie dziennikarzy stanął prezydent Wołodymyr Zełenski. W jednym z wywiadów przyznał, że tuż po ujawnieniu afery związanej z redakcją Bihus.Info wezwał do siebie szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratora Generalnego. Domagał się przeprowadzenia śledztwa i znalezienia ludzi, którzy inwigilowali dziennikarzy. Tymczasem szef ukraińskiego „Centrum na rzecz przeciwdziałania korupcji” Witalij Szabunin stwierdził, że niezależnie od tego, kto inwigilował dziennikarzy, działania te są nielegalne i „nie mogły nie być sankcjonowane przez władze”.

Czytaj więcej Piłka nożna Slovan Bratysława zagrał z Dynamem Moskwa i ma dziś poważny problem Mistrz Słowacji Slovan Bratysława na zgrupowaniu w Katarze rozegrał „tajny” towarzyski mecz z zespołem z Rosji. „Wojny toczą się w wielu miejscach na świecie, a sportowcy nie są winni temu, skąd pochodzą” - tłumaczą władze klubu, ale niespecjalnie kogoś w ten sposób przekonują.

Ambasadorzy po spotkaniu z ukraińskimi dziennikarzami nie komentowali sprawy i ograniczyli się do krótkiego komunikatu. - Wolność słowa jest fundamentalną podstawą udanej demokracji – czytamy na stronie ambasadorów G7 na Ukrainie w X (dawniej Twitter).

Jedyny słuszny „telemaraton”

Tzw. „telemaraton” utworzono tuż po wybuchu rosyjskiej agresji nad Dnieprem. Połączył wiele stacji telewizyjnych w ramach jednego kanału, które dzielą się między sobą czasem antenowym. Miało to przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie i dezinformacji w warunkach wojny. Problem polegał jednak na tym, że do „telemaratonu” nie włączono i wypchnięto do sieci stacje telewizyjne związane z byłym prezydentem Petrem Poroszenką, a obecnie liderem największej partii opozycyjnej Europejska Solidarność (chodzi o Priamyj i 5 kanał) oraz krytyczną wobec władz w Kijowie stację Espreso.

Na początku stycznia Fundacja „Demokratyczna inicjatywa” opublikowała badania, z których wynikało, że ponad 40 proc. Ukraińców uważa, że „Telemaraton” już „stracił swoją aktualność”. Z kolei co piąty Ukrainiec zgodził się z tą tezą częściowo.