Jak czytamy 18 stycznia 2023 roku Morawiecki przyleciał do Krakowa rządowym samolotem ze Szwajcarii, gdzie szef rządu uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Jak informowały media po przylocie z Zurychu do Krakowa premier wziął udział w mszy upamiętniającej pogrzeb Lecha i Marii Kaczyńskich i — jeszcze tego samego dnia, znów rządowym samolotem, poleciał z Krakowa do Warszawy zabierając na pokład m.in. ówczesnego szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego oraz szefa KPRM, Michała Dworczyka.



W latach 2021 i 2022 premier Morawiecki latał rządowym samolotem do Krakowa lub Katowic każdego 18. dnia miesiąca, a w 2023 roku nie poleciał na południe tylko 18 czerwca i 18 grudnia



18 lutego 2023 roku Morawiecki przyleciał do Krakowa z konferencji bezpieczeństwa w Monachium.



18 września 2023 roku samolotem z premierem Morawieckim z Krakowa do Warszawy wracał były prezes TVP, Jacek Kurski.

Polityk PiS: Wszystko zgodnie z prawem, wizytom na Wawelu towarzyszyły inne wizyty

Wiele innych wizyt na południu kraju, w dniu miesięcznicy pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu, odbywało się np. w związku np. z wizytą w nowo wybudowanej szkole czy spotkaniem ze studentami.



Jeden z polityków PiS pytany o te loty odpowiada — prosząc o zachowanie anonimowości - że "wszystko odbywało się zgodnie z prawem, bo oprócz wizyt na Wawelu zawsze były organizowane oficjalne punkty". - Premier odbywał masę takich gospodarskich wizyt w całym kraju, bo mu na tym zależało. Nie można więc mu zarzucić, że bywał tylko w Małopolsce - dodaje.