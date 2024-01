Wybory samorządowe: Nowa Lewica wystartuje z list KO?

Prezydent Andrzej Duda nie zaprzysiągł jeszcze nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej, który został wybrany przez nową sejmową większość. Ma na to czas do połowy marca. Ale kampania samorządowa rusza już w najbliższym czasie. Do środy ma zostać opublikowane rozporządzenie wyznaczające termin wyborów na 7 kwietnia (oraz 21 kwietnia w przypadku II tury wyborów). To zaś sprawia, że zarówno partie polityczne, jak i niezależni samorządowcy finalizują przygotowania.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że we wtorek ma się odbyć posiedzenie Komitetu Politycznego PiS, na którym mają być rozmowy m.in. o listach w wyborach samorządowych. PiS wystartowało już z serią spotkań w całej Polsce z udziałem liderów partii pod hasłem „Spotkania wolnych Polaków”. To wstęp do kampanii, która potrwa blisko dwa miesiące.

PiS chce spotkania pod tym hasłem kontynuować w najbliższych tygodniach. – Chcę wlać w wasze serca jeszcze więcej nadziei. Może szybciej, niż się niektórym wydaje, będziemy znowu rządzić, będziemy partią zwycięską – powiedział w Łodzi premier Mateusz Morawiecki w trakcie jednego ze spotkań.

Partie finalizują swoje decyzje

Koalicja rządząca też finalizuje swoje decyzje. 3 lutego ma się odbyć Rada Krajowa Nowej Lewicy, która ma zdecydować o formacie startu w wyborach samorządowych. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynikało już wcześniej, że bardzo prawdopodobne jest, że na poziomie list do sejmików Lewica połączy siły z Koalicją Obywatelską, tworząc jeden blok wyborczy. Osobny blok będzie tworzyć Trzecia Droga, czyli sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni. Liderzy tych formacji wyborczą współpracę ogłosili już kilka tygodni temu.