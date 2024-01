Zostanie ustanowione święto upamiętniające wybory z 15 października?

Czas na ruch ministerki

Pod petycją podpisało się już pół tysiąca osób, pomysł został właśnie przeniesiony na wyższy poziom polityczny za sprawą posłanki Barbary Oliwieckiej. Działaczy z Ostrowa Wielkopolskiego zna, bo pochodzi z sąsiedniego Kalisza, a w sprawie nowego święta wysłała interpelację do swojej partyjnej koleżanki, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszki Buczyńskiej. Pisze, że „ta inicjatywa zasługuje na wsparcie i rozwinięcie”, bo 15 października był dniem „obywatelskiego zrywu”, a „w końcu obywatele i obywatelki poczuli, że ich głos ma znaczenie, jest sprawczy”. „Na tym właśnie polega budowanie społeczeństwa obywatelskiego” – dodaje posłanka.

Co na to minister Buczyńska? Oficjalnie nie ustosunkowała się jeszcze do interpelacji swojej koleżanki z Polski 2050. Nieoficjalnie wiadomo, że zna już ten temat dzięki rozmowom nieformalnym. I inicjatorzy nie powinni się spodziewać jej sprzeciwu.

Spodziewać się można za to sprzeciwu klubu PiS. – Politykom od Szymona Hołowni chyba woda sodowa uderzyła do głowy. Myślą, że zanim dostali się do Sejmu, Polska była jakimś krajem bez społeczeństwa obywatelskiego – komentuje Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości z Suwerennej Polski. – To oddaje ich stan myślenia, że ich zwycięstwo jest manną z nieba dla wszystkich – dodaje.

Jak uczcić zryw

To nie pierwszy raz, gdy inicjatywa uczczenia wyborów 15 października budzi poważne wątpliwości prawej strony sceny politycznej. Niedługo po przegranej PiS lewicowa publicystka Eliza Michalik zaproponowała przeniesienie Święta Niepodległości, argumentując, że 11 listopada kojarzy się już „wyłącznie faszystowsko, przemocowo i z płonącą Warszawą”, zaś 15 października to data, którą moglibyśmy „świętować na wesoło”. „Michalik nadaje z orbity! Jej pomysł poraża” – skomentował to sympatyzujący z PiS portal wPolityce.pl.

Tym razem sytuacja jest jednak nieco inna, bo nowe święto nie miałoby być dniem wolnym od pracy. Dołączyłoby do kilkudziesięciu innych dni, które Sejm ustanowił ustawą lub uchwałą, nie określając ich jako święta państwowe lub narodowe. To np. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), Narodowy Dzień Życia (24 marca) czy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich (4 czerwca).