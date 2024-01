KRRiT nie nałoży kary na Radio Szczecin. Decyzja w sprawie syna posłanki Magdaleny Filiks

Zdaniem KRRiT nie doszło do ujawnienia w sposób bezpośredni danych osobowych ofiar pedofila. Zdaniem przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, dziennikarzowi prezentującemu informacje w audycji chodziło o krytykę działań osób, które wiedząc o przestępstwie nie napiętnowały publicznie sprawcy tego czynu, podejmując próby przemilczania tego faktu.

- W wyniku postępowania nadawcy, tj. Polskie Radio Szczecin SA oraz Telewizja Polska SA zostali wezwani do bezwzględnego przestrzegania obowiązującego prawa, w tym m.in. szczególnej oceny tych audycji, w których dochodzi do ścierania się społecznego prawa do informacji, obowiązku prasy do przedstawiania prawdziwych zjawisk i prawnej ochrony osób trzecich — przekazała Brykczyński