- Zwróciłem się do premiera o to, by przywrócił tutaj porządek w tym zakresie i porozmawiał na ten temat z ministrem Bodnarem, bo to, co obserwujemy jest po prostu niepoważne, a wzbudza ogromne niepokoje w kraju - oświadczył prezydent. - Nikomu nie trzeba mówić, co oznacza prokuratura, która stoi na straży praworządności, która stoi na straży bezpieczeństwa wewnętrznego, która zajmuje się ściganiem przestępców. Jeżeli prokurator generalny twierdzi, że prokurator krajowy od samego początku, czyli prawie dwóch lat sprawowania urzędu nigdy nie był prawidłowo obsadzony, to oznacza, że wszystkie decyzje, w tym decyzje procesowe, które podejmował prokurator krajowy w tym okresie i decyzje procesowe, które podejmowali prokuratorzy przez niego delegowani są podważalne prawnie, a to ma wpływ na wszystkie postępowania karne, które były przez nich prowadzone i w których oni uczestniczyli - dodał. - Czy właśnie o to chodzi, żeby podważyć te postępowania karne? Mam nadzieję, że nie - oświadczył.



Prokuratura w Polsce PAP

Andrzej Duda: Adam Bodnar powinien cofnąć się z drogi bezprawia

- Dla mnie sprawą oczywistą jest to, że pan Bodnar powinien się cofnąć z tej drogi bezprawia, na którą wkroczył i zaprzestać tych żałosnych działań, bo tu powinna być zrealizowana, jeżeli już, normalna droga prawna i to panu premierowi powiedziałem, że oczekuję zgodnego z prawem działania, oczekuję legalnego działania, oczekuję przestrzegania ustaw, konstytucji, także naszych wzajemnych kompetencji jako najwyższych organów państwa - powiedział Andrzej Duda. - W tej kwestii moje stanowisko było, jest i będzie jednoznaczne, to powiedziałem panu premierowi - dodał. - Moje stanowisko w tej kwestii jest absolutnie jednoznaczne, proszę zaniechać prób naruszania prawa. Wszelkie działania w tym zakresie są prawnie bezskuteczne - kontynuował.

Prezydent relacjonował, że podczas spotkania z premierem poruszył także sprawę sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Zaapelowałem do premiera, aby minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar spełnił jednak wniosek, z którym się do niego zwróciłem - oczekuję spełnienia tego wniosku - że w związku z rozpoczętym postępowaniem ułaskawieniowym wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika posłowie zostaną na czas tego postępowania uwolnieni z zakładu karnego, że będą mogli wrócić do domu - powiedział.

Przedmiotem rozmów Andrzeja Dudy i Donalda Tuska były również problem mediów publicznych oraz sytuacja na Ukrainie.