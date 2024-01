- Jarosław Kaczyński powinien wysłać panu kwiaty, albo dobre wino i podziękować. Swoimi działaniami, bardzo radykalnymi, najpierw wobec mediów publicznych, a potem wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pan premier Donald Tusk i obóz rządowy doprowadzili do jedności całą prawicę i do tego, że po miesiącu wyszło kilkaset tysięcy ludzi w Warszawie, w mrozie, na ulicę - dodał nawiązując do „Protestu Wolnych Polaków” z 11 stycznia (według szacunków ratusza wzięło w nim udział 35 tys. osób).



Z jakiego powodu Adam Bodnar usunął Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego?

Bodnar usunął Barskiego ze stanowiska powołując się na opinie prawne wskazujące, że jego przywrócenie do służby czynnej w lutym 2022 r. przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę było nieskuteczne.



Wcześniej Bodnar zaproponował Barskiemu, by ten dobrowolnie odszedł ze stanowiska. Prokurator krajowy jednak odmówił.



Czytaj więcej Prawnicy Odwołanie Barskiego. Bodnar pokazuje opinie prawne, m.in. promotora Dudy Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało trzy opinie prawne oceniające skuteczność przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w lutym 2022 r. przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę. Szef resortu Adam Bodnar przywołał też opinię prof. Jana Zimmermanna z Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotora prezydenta Andrzeja Dudy.

Barski nie uznał decyzji Bodnara w sprawie swojego odwołania i nadal przebywa w budynku Prokuratury Krajowej.