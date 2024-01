Spotkanie Andrzeja Dudy z Donaldem Tuskiem. Krzysztof Bosak mówi o możliwych groźbach

Pytany, czy wierzy że zwaśnione strony są w stanie usiąść do stołu Krzysztof Bosak zaznaczył, że nawet państwa prowadzące wojnę są w stanie wysłać emisariuszy, by pewne rzeczy uzgodnić. - Nie mówmy, że skłócone dwie czy pięć partii politycznych nie jest w stanie ze sobą rozmawiać. Jeżeli panowie Kaczyński i Tusk się nienawidzą, to mogą wysłać swoich negocjatorów. To, czego potrzebujemy to nie to, żeby oni zaczęli się lubić. To, czego potrzebujemy, to uporządkować sytuację prawną w państwie - powiedział rozmówca Polsat News.

Według współprzewodniczącego Konfederacji, legalny, praworządny sposób dokonania zmian będzie możliwy poprzez poprawki do konstytucji. - Jeżeli mamy brak zgody co do tego, które ciała funkcjonują, jeżeli mamy już sprzeczne wyroki sądów i trybunałów, jeżeli nie mamy zgody co do składów podstawowych ciał jak Krajowa Rada Sądownictwa czy Trybunał Konstytucyjny, to wyjściem z tego jest po prostu przyjęcie wspólnie poprawek do konstytucji - podkreślił Krzysztof Bosak.

- Proponujemy opcję zerową, tzn. ustanowienie od nowa nowych składów powołanych z ludzi, którzy nie są umoczeni w te obecne rozgrywki, z prawników, którzy np. pracowali w sądownictwie, nie są związani z żadnymi z tych koterii. Jak dla nas można ich nawet wylosować, bylebyśmy mieli skład, co do którego wszyscy się zgadzamy, że wyroki respektujemy, a nie że będą niektórzy chodzić i mówić, jak w sprawie ułaskawienia - jedni mówią "mamy orzeczenie TK", a drudzy mówią "to nie jest TK, my mamy lepszy, w Luksemburgu, TSUE" - mówił wicemarszałek Sejmu.

Z zapowiedzi Bosaka wygłoszonej 12 stycznia wynika, że w tym tygodniu Konfederacja ma przedstawić szczegóły "resetu konstytucyjnego".