Zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim było bezprecedensowe. Chciano użyć podsłuchów

- Już pod Pałacem przeszukiwali samochody, w pewnym momencie w akcję było zaangażowanych więcej funkcjonariuszy niż w poszukiwania po głośnym zabójstwie na Nowym Świecie w Warszawie - dodaje.

SOP otwiera drzwi policji

Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, do Pałacu, od strony Biura Bezpieczeństwa Narodowego weszło 14 policjantów, którzy zatrzymali posłów „do odsiadki” w więzieniu. Znajdowali się oni w gabinecie szefa gabinetu politycznego prezydenta Dudy Marcina Mastalerka — byli we wtorek gośćmi Głowy Państwa. Policja wykorzystała moment, gdy prezydent Duda wyjechał na spotkanie z białoruską opozycjonistką. Drogę utorowali policjantom funkcjonariusze SOP, którzy wprowadzili ich do Pałacu i wskazali pomieszczenie, w którym przebywali Wąsik i Kamiński. W całą operację ich zatrzymania zaangażowano kilkudziesięciu policjantów. Policja nie weszłaby do Pałacu, gdyby nie zgoda samego wiceszefa SOP, Bartłomieja Hebdy, któremu podlegają działania ochronne w SOP. Hebda był przez siedem lat szefem ochrony prezydenta Dudy, awansował w 2022 r. na zastępcę komendanta SOP, dzięki wsparciu prezydenta. - SOP nie miał wyjścia - mówi nam jeden z najbliższych współpracowników premiera Tuska.

Rozmach ujęcia Wąsika i Kamińskiego był bez precedensu. Podobny jest przy obławach na gangsterów mających status niebezpiecznych, chociaż chodziło o byłych konstytucyjnych ministrów skazanych za występek – przestępstwo urzędnicze – na stosunkowo niski wyrok i dotąd niekaranych.

Byli szefowie CBA rozpoczęli odbywanie kary. Zostali skierowani dwóch dwóch zakładów karnych na terenie Polski. Obaj rozpoczęli głodówkę. Wczoraj prezydenta Andrzej Duda oświadczył, że wszczął drugą procedurę ułaskawieniową.