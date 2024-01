Chiny mogą zdecydować się na atak na Tajwan

Sukces dotychczasowego wiceprezydenta z niezadowoleniem zostanie przyjęty w Pekinie. Związana z ugrupowaniem DPP dotychczasowa prezydent Tsai Ing-we podkreślała odrębną od Chin tożsamość Tajwanu, choć umiejętnie unikała odpowiedzi na pytanie o to, czy kiedykolwiek Tajpej ogłosi niepodległość.

Lai Ching-te jest tu dużo bardziej radykalny. W przeszłości mówił o sobie, że „jest niezmordowanym robotnikiem niezależności”. Już jako zastępca Tsai Ing-we powtórzył co prawda oficjalną doktrynę Czang Kaj-szeka, że zarówno Tajwan, jak i to, co dziś tworzy ChRL, jest Republiką Chin. Ale też oświadczył, że wyspa jest jej „wolną” częścią, podczas gdy reszta już nie. Nigdy czołowy polityk tajwański nie posunął się tak daleko w deklaracji o odrębności Tajwanu.

W Pekinie narastają więc obawy, że utrzymanie najwyższego urzędu w państwie przez DPP w końcu doprowadzi do ogłoszenia niezależności kraju. W rozumieniu Xi Jinpinga to byłaby prowokacja, na którą musiałby odpowiedzieć siłą. Tym bardziej, że na ewentualną interwencję nie ma lepszego czasu niż teraz. A to dlatego, że Ameryka nie tylko jest zajęta dwoma innymi konfliktami – w Ukrainie i w Izraelu – ale także coraz mocniej wciągnięta w kampanię wyborczą, którą duże szanse ma wygrać Donald Trump.