Czy Niemcy będą deportować imigrantów z niemieckim paszportem? AfD się tłumaczy

Do spotkania miało dojść pod koniec 2023 roku w hotelu w pobliżu Berlina.



Reklama

Lider ruchu identytarystycznego w Austrii proponuje „remigrację”

Na spotkaniu Martin Sellner, lider ruchu identytarystycznego w Austrii, zaproponował, by dokonać „remigracji”, w ramach której „niezasymilowani” imigranci zostaliby zmuszeni do wyjazdu z Niemiec. Miałoby to dotyczyć także tych imigrantów, którzy uzyskali niemiecki paszport, więc w świetle prawa są obywatelami Niemiec.



Na spotkaniu pojawiła się też propozycja, by osoby takie deportować do państwa w Afryce Północnej.



Czytaj więcej Polityka Kosmos przy alei Karola Marksa. Nowa partia może namieszać w Niemczech W poniedziałek oficjalnie powstanie zapowiadane od dawna nowe ugrupowanie na niemieckiej scenie politycznej. Wywodzi się ze skrajnej lewicy, ale mówi jak skrajna prawica. Może zagrozić AfD, zwłaszcza na wschodzie.

Portal Correctiv powołuje się na nagrania z ukrytej kamery oraz relacje uczestników spotkania.