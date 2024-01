- Wczoraj prezydent zaprosił nas na spotkanie jako posłów na Sejm. Ta informacja była w przestrzeni medialnej i publicznej. Kiedy udawaliśmy się na spotkanie z prezydentem, byliśmy już poza naszymi miejscami zamieszkania. Do naszych domów wkroczyli policjanci w celu zatrzymania nas. Odnosimy wrażenie, że chciano uniemożliwić nam spotkanie z prezydentem — powiedział po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego Mariusz Kamiński.

- To kolejny przejaw bezprawia, który w naszej sprawie odbywa się od lat. Chcę panu prezydentowi bardzo podziękować za wyrazy solidarności, za zrozumienie tej sytuacji. Mamy do czynienia z głębokim kryzysem naszego państwa. Anarchia w sądach, jawny bunt w Sądzie Najwyższym, kolejni sędziowie z Iustitii powiązani z PO wydają wyroki w naszych sprawach. To rzeczy niedopuszczalne — mówił przed Pałacem Prezydenckim.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Pałacu Prezydenckim

Byli szefowie CBA, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, biorą udział w uroczystości powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców prezydenta RP.

Politycy PiS w każdej chwili mogą zostać aresztowani i doprowadzeni do więzienia przez policję, po tym jak Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał, iż nie uwzględnił wniosków o odmowę wszczęcia postępowania wykonawczego wobec skazanych prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia byłych szefów CBA.

Policja poinformowała, że otrzymała już wszystkie dokumenty niezbędne do doprowadzenia polityków PiS do więzienia, w celu odbycia przez nich kary.