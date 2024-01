Marszałek zlecił zbadanie zabezpieczeń parlamentu

Sejm marszałka Kuchcińskiego — kraty i ostra broń Straży Marszałkowskiej

Kolejne zmiany wprowadzono po objęciu władzy przez PiS. Marszałek Marek Kuchciński zdecydował, że teren Sejmu nie będzie już otwarty dla przechodniów, jak to było do tej pory, a żeby poruszać się po kompleksie trzeba pokazać uprawniające do tego dokumenty. Później pojawiły się m.in. kraty między hotelem sejmowym a parlamentem, a Straż Marszałkowska zaczęła nosić broń ostrą na zewnątrz budynków. W 2021 roku Kancelaria Sejmu zbudowała trzymetrową bramę od ul. Górnośląskiej, w miejscu, gdzie za rządów PiS często gromadzili się demonstranci.

Nieoficjalnie wiadomo, że jednym z największym zagrożeń było przed laty zlokalizowanie szatni dla wycieczek w pobliżu sali plenarnej. Zwiedzający mogli potencjalnie zostawić tam ładunek wybuchowy, a ten błąd wyeliminowano jeszcze za rządów PO–PSL, decydując o postawieniu nowego budynku sejmowego, służącego m.in. wycieczkom.

Nie oznacza to jednak, że Sejm jest w pełni chroniony. Z dotychczasowych audytów bezpieczeństwa wynika, że powinien powstać parkan od ul. Wiejskiej. Za pierwszych rządów PiS postawić chciał go ówczesny marszałek Ludwik Dorn, a do pomysłu wrócono po 2015 roku. Kancelaria Sejmu rozpisała nawet konkurs na projekt szklanej przegrody, jednak później prezydium Sejmu odrzuciło tę koncepcję.

Nowa władza szuka równowagi

Jednym z najważniejszych elementów obecnego audytu bezpieczeństwa może być więc odpowiedź na pytanie, czy należy budować parkan od strony ul. Wiejskiej. Kłóciłoby się to jednak z planami marszałka, który raczej wydaje się skłaniać do otwarcia kompleksu dla ruchu przechodniów, jak to było przed 2016 rokiem.

– Chcemy znaleźć równowagę między otwartością a zapewnieniem bezpieczeństwa, bo uważamy, że jedno powinno iść w parze z drugim – mówi Katarzyna Karpa-Świderek z gabinetu marszałka Hołowni.

Dodaje, że przegląd będzie gotowy pod koniec lutego. – Zostanie zaprezentowany najpierw marszałkowi i prezydium Sejmu, a następnie podczas jawnego posiedzenia Komisji Regulaminowej – zapowiada.