— To była dobra próba, która się nie powiodła o tyle, że wiemy już dzisiaj, że państwo, jako rząd nie jest w stanie efektywnie budować mieszkań i być alternatywą, i benchmarkiem dla rynku — ocenił Buda, pytany o „Mieszkanie Plus”. Zaznaczył też, że Krajowy Zasób Nieruchomości „funkcjonował dosłownie trzy lata”. — Wobec tego on budował mieszkania, a proces inwestycyjny (trwa) cztery lata, więc nikt by więcej nie wybudował — stwierdził.

- Natomiast ja mówię o całej polityce mieszkaniowej, która w pewnym momencie opierała się o chęć budowania przez państwo mieszkań. I w mojej ocenie ta polityka skapitulowała, ta próba, bo ona była dobra. Cały rynek mówił, że jeżeli nie będziemy mieli benchmarku dla deweloperów, to ceny będą rosły i będzie z tym problem. I podjęliśmy tę próbę, nikt nie podjął tej próby. Proszę pamiętać, że Donald Tusk nawet nie próbował budować mieszkań. Myśmy spróbowali, wybudowaliśmy kilkanaście tysięcy — przekonywał były minister.



Waldemar Buda: Lewica chce zbudować 300 tys. mieszkań. Na razie nie ma nawet planu na budowę jednego

Dopytywany o „bizancjum” — jak określiła Pełczyńska-Nałęcz — w Krajowym Zasobie Nieruchomości Waldemar Buda podkreślał, że KZN „się rozwijał, on zatrudniał kolejne osoby”. - Nie żyjmy takimi newsami, bo możemy tutaj w redakcji RMF-u powiedzieć, że fundusz nagród miał 2 miliony zł. Sześć zer, coś niesamowitego. A jak podzielić na pracowników to się okaże, że pan redaktor dostał 300 zł - mówił do dziennikarza prowadzącego program. - Naprawdę, nie myślmy w tych kategoriach, natomiast myślmy o idei budowy mieszkań. Mamy dwie idee budowania mieszkań i pomocy temu sektorowi. Jedno to jest wsparcie nabycia — i to powinno być, i kredyt 2 proc. funkcjonował, a drugie to budowanie mieszkań. Ja postawiłem na budowanie mieszkań państwowe, publiczne, ale przez samorządy. I przeznaczyłem na ten cel 2 mld zł w 2022 roku. Uważam, że to jest jedyna droga do tego. I to się udało, w tym sensie, że rozpoczęliśmy już budowę 12 tysięcy mieszkań w samorządach. I to się dzieje, i za chwilę będą tego efekty — zapowiadał.

- Dzisiaj Koalicja Obywatelska mówi, że wprowadza kredyt 0 proc. Proszę bardzo, tylko się okazało, że ten zapowiadany kredyt to zero procent tylko dla rodzin pięcioosobowych. Natomiast Lewica mówiła o 300 tys. mieszkań, mówiła o wielkim programie budowy mieszkań. Gdzie on jest? Nie ma go kompletnie — powiedział Buda. Na uwagę, że Koalicja 15 Października przejęły rządy przed niecałym miesiącem, zwrócił uwagę, że „nie ma w budżecie nawet środków na ten cel”.



- Lewica chce budować 300 tysięcy mieszkań w pięć lat. Kibicuję temu rozwiązaniu. Na razie nie ma nawet planu na budowę jednego. Mam nadzieję, że coś zostanie wymyślone — podsumował Waldemar Buda w RMF FM.