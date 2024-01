W czwartek wieczorem na profilu prezydenta Andrzeja Dudy na X pojawił się wpis: "Powiedz mu, żeby zapytał swoją Żonę, co znaczy 'mieć jaja'. Ona wie!". Po kilkudziesięciu sekundach wpis został usunięty i nie pojawił się żaden komentarz ze strony prezydenta lub jego kancelarii.

Nie był to pierwszy tajemniczy wpis, który pojawił się na profilu prezydenta. W marcu ubiegłego roku Andrzej Duda zamieścił komentarz pod wpisem Ministerstwa Obrony Narodowej, który dotyczył zamówień karabinków Grot przez ukraińską armię. "Nie było takich ustaleń. Szczerze mówiąc nie wiedziałem o tym, ale też jak widać nie dał mi tego. A mógł dać do ogłoszenia jutro w Radomiu. Życie..." - pisał prezydent. Również w tym przypadku wpis został usunięty.

Sprawę w Polsat News komentowali politycy. - Andrzej Duda, jeśli chodzi o media społecznościowe, ma jakiś problem. Ja bym wolał, żeby polski prezydent naprawdę ogarniał to, co się dzieje na jego mediach społecznościowych. Gdyby ktoś mu ukradł konto, to powiedziałbym: ok, to się mogło zdarzyć. Ale to pisze prezydent Andrzej Duda... Coś ewidentnie w Kancelarii Prezydenta nie działa — ocenił wiceszef MON Cezary Tomczyk.

- Doszło do jakiejś pomyłki, ale cały kontekst sytuacji jest zabawny — mówił poseł Suwerennej Polski Sebastian Kaleta.

Minister cyfryzacji chce pomóc prezydentowi Andrzejowi Dudzie

Z propozycją udzielenia pomocy wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. „W związku z tym, że na koncie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na portalu X pojawił się nietypowy wpis, który dość szybko zniknął, zwróciłem się do Pana Prezydenta z propozycją sprawdzenia bezpieczeństwa dostępu do jego kont społecznościowych” - napisał wicepremier.