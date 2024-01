Nowa koalicja nie ma co liczyć na ustępliwość prezydenta, co wynika z jego deklaracji i czynów, czyli weta do ustawy okołobudżetowej.

Ustawa okołobudżetowa została przygotowana, zapewne zostanie uchwalona, tak jak i budżet. Możliwości nacisku prezydenta są ograniczone. Nie może paraliżować państwa w taki sposób, by np. nie wypłacić podwyżki dla nauczycieli, dla sfery budżetowej. Ale to nie jest tak, że prezydent Duda i nasza strona będą cały czas dążyły do zwarcia. Nie. W sprawie mediów publicznych jest zwarcie. W pozostałych – trzeba się dogadywać. Sądzę, że tak będzie. Bo na tym polega przecież polityka.

A w sprawie praworządności dogadacie się z prezydentem?

Trzeba się starać. Jeżeli się nie uda, to stosować takie metody, które są możliwe. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to jest kwestia bezprawnie wybranych sędziów-dublerów. To oczywiście trzeba zmienić, ale trzeba też najpierw rozmawiać z prezydentem, a potem, jeżeli okaże się, że zmiany są na tej drodze niemożliwe, zastosować inne metody. Uchwała Sejmu może uznać wybór tych trzech dublerów za niebyły. Prawnicy wskazują, że jest to rozwiązanie dopuszczalne.

Czytaj więcej Polityka Leszek Miller o orędziu Andrzeja Dudy: Na ścianie Kaczyński, godło poniżej pasa "W pierwszej chwili myślałem, że to sztuczna inteligencja skutecznie zaatakowała Pałac Prezydencki, że ktoś biegły w jej wykorzystywaniu stworzył sztucznego Andrzeja Dudę" - pisze na swoim koncie w serwisie X były premier, a obecnie europoseł, Leszek Miller, oceniając noworoczne orędzie prezydenta.

Doradca prezydenta Zełenskiego Mychaiło Podolak powiedział, że o ile przedtem Rosja chciała „zamrozić wojnę”, o tyle dziś już widać po atakach rakietowych, że chce doprowadzić do tego, by Ukraina się poddała. Co to oznacza dla Polski i dla naszego wsparcia dla Ukrainy?