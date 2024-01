Donald Trump znów dzieli Amerykę

Kluczowy 5 marca

Próbę wykluczenia Trumpa z udziału w prawyborach podjęto w 32 stanach. Doszła ona do skutku tylko w dwóch. To jednak wymusza na miliarderze zmianę taktyki wyborczej. W 2016 roku nie wygrał on prawyborów na nominację Partii Republikańskiej w Iowa, stanie, który rozpoczyna (15 stycznia) długi cykl starć o to, kto ma reprezentować barwy dwóch ugrupowań Ameryki. Sukcesy przyszły dopiero później. Tym razem miliarder musi jednak od początku stworzyć sprzyjającą mu dynamikę wyborczą aby, gdy 5 marca (superwtorek) o jego losie będą decydować m.in. Kolorado i Maine, wynik konfrontacji był de facto rozstrzygnięty.

Ale ten kalendarz wymusza też na Sądzie Najwyższym rozstrzygnięcie w ciągu zaledwie dwóch miesięcy pozwów, jakie do niego napłynęły z Kolorado i Maine. Oba stany muszą przecież wiedzieć, czy mogą wpisać Trumpa na listę kandydatów czy nie.

To gremium, w którym aż sześciu z dziewięciu sędziów ma poglądy konserwatywne (z tego trzech zostało mianowanych przez samego Trumpa). Teoretycznie arytmetyka sprzyja więc byłemu prezydentowi.

Jednak najwyższa instancja prawna USA, której autorytet został już mocno nadszarpnięty przez kontrowersyjne decyzje np. w sprawie wycofania gwarancji federalnych do prawa do aborcji, będzie starała się uniknąć podziału wśród sędziów po linii partyjnej poprzez wyrok, pod którym może podpisać się cały skład sędziowski.

Decyzja sędziów wpłynie też na rozstrzygnięcie dotyczące zarzutów karnych w sprawie, która toczy się przeciw Trumpowi. Chodzi o 91 oskarżeń w kwestii fałszerstw podatkowych, wywiezienia tajnych dokumentów z Białego Domu, próbę wpłynięcia na decyzje wielkich elektorów w Georgii, ale przede wszystkim zorganizowanie zamachu stanu, który miał 6 stycznia 2021 roku powstrzymać Joe Bidena przed przejęciem władzy. Proces w tej sprawie zacznie się w Waszyngtonie w marcu, a więc w tym samym czasie, gdy Sąd Najwyższy zdecyduje o tym, czy działania Trumpa dyskwalifikują go z udziału w wyborach w Kolorado i Maine. Trudno, aby ława przysięgłych, która wyda wyrok w tej ostatniej sprawie, nie znalazła się pod wpływem Sądu Najwyższego.