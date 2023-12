Wygaśnięcie mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Będzie problem z odwołaniem

Odwołanie od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika będzie rozpatrywać Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która w całości jest obsadzona neo-sędziami, wybieranymi przez, uznaną za nielegalną Krajową Radę Sądownictwa od 2017 r. Sędziów powoływał Prezydent RP na wniosek neo-KRS. Jest ich 19. „Wszystkie wnioski KRS o powołanie sędziów do IKNiSP zostały sformułowane po roku 2017 bowiem izba ta działa od roku 2018” – informuje nas biuro prasowe SN.

Gdzie powinno trafić odwołanie Mariusza Kamińskiego od decyzji Szymona Hołowni?

Kilka dni przed świętami TSUE, który miał rozpatrzyć pytania Izby uznał, że skład orzekający Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym z mocy prawa i ich pytań nie rozpatrzy.

„Do tej pory do Sądu Najwyższego nie wpłynęły odwołania posłów Kamińskiego i Wąsika. Zgodnie z ustawą właściwą do rozpoznania tej sprawy – bo jest to sprawa wyborcza – jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN” – odpowiada nam biuro prasowe SN. I wyjaśnia, że „zgodnie z art. 250 § 1 i 2 kodeksu wyborczego odwołanie do Sądu Najwyższego wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu w ciągu trzech dni od doręczenia postanowienia o wygaśnięciu mandatu posłowi. Sąd Najwyższy rozpatruje odwołanie i orzeka w sprawie w terminie 7 dni w postępowaniu nieprocesowym”.

Zdaniem mec. Jacka Dubois, adwokata i wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu, prezes Sądu Najwyższego powinna skierować odwołanie posłów do innej Izby Sądu – Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. – Nie wiem dlaczego tego nie robi, będąc świadomą konsekwencji prawnych – stwierdza mec. Dubois.