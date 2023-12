Premier Donald Tusk wygrał bój o CBA. Ma to przećwiczone

Mariusz Kamiński złożył od wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego m.in. podkreślając, że stanowisko szefa CBA chroni art. 6 ust. 1 ustawy CBA, który mówi, że „szefa CBA powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych”. Opinie nie są jednak wiążące dla premiera.

Iluzoryczna kadencyjność- premier musi mieć wpływ na obsadę szefa CBA

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Kamińskiego. W uzasadnieniu napisał m.in. że „analiza statusu CBA w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, upoważnia do wysnucia wniosku, że jest on zbliżony do statusu takich służb, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Agencja Wywiadu. Szefowie tych służb specjalnych podlegają bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów, są przez niego powoływani i odwoływani, należą do centralnych organów administracji rządowej i działają odpowiednio przy pomocy ABW i AW, będących urzędami administracji rządowej. Natomiast pozbawienie Prezesa Rady Ministrów analizowanych uprawnień mogłoby mieć wpływ na ograniczenie jego możliwości należytego wywiązywania się z powinności nałożonych na niego przez ustawę zasadniczą”.

Czytaj więcej Służby Donald Tusk dymisjonuje szefa CBA choć prawo na to nie pozwala Premier Donald Tusk skraca o pięć miesięcy kadencję szefa CBA Andrzeja Stróżnego, choć prawo tego nie przewiduje. Sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu i prokuratury - dowiedziała się „Rzeczpospolita”.

Wyroki sądów wskazują więc na to, że wpisana przez ustawodawcę kadencyjność szefa CBA to iluzja. - PiS popełnił grzech pierworodny podczas tworzenia tej ustawy bo Mariusz Kamiński (twórca tej ustawy i pierwszy szef tej formacji - przyp. aut.) chciał zagwarantować sobie cztery lata nieodwoływalności. I teraz Tusk to wykorzystał odwołując Stróżnego - mówi Marek Biernacki, poseł sejmowej komisji służb specjalnych. Przyznaje, że ustawa o CBA jest źle napisana. - CBA nie powinno być nigdy służbą specjalną - dodaje.

Niejasne losy Andrzeja Stróżnego

Wbrew medialnym informacjom, Andrzej Stróżny przyjął dymisję premiera. Jaki jest jego obecnie formalny związek z CBA i czy jest np. w dyspozycji szefa CBA? „Centralne Biuro Antykorupcyjne nie informuje o decyzjach kadrowych podejmowanych w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników Biura” - odpisał nam Robert Sosik, rzecznik CBA.

Andrzej Stróżny na szefa CBA przyszedł z ABW, w której pracował od 2006 roku ze stanowiska dyrektora delegatury ABW w Katowicach. CBA jest oskarżane przez opozycję o nadużywanie inwigilacji systemem szpiegowskim Pegasus.