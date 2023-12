„Znaleźliśmy Aleksieja Nawalnego. Jest teraz w kolonii karnej numer 3 w miejscowości Charp w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym" - napisała w serwisie X (dawniej Twitter) rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz. Oznacza to, że Nawalny został przeniesiony do kolonii oddalonej od Moskwy o ok. 1900 km i położonej w północno-zachodniej części Syberii.

Jarmysz dodała, że w poniedziałek z Nawalnym widział się jego adwokat, a więziony opozycjonista „ma się dobrze".

Bliski współpracownik Nawalnego, Iwan Żdanow, również poinformował, że opozycjonista przebywa w kolonii karnej nr 3 w osiedlu typu miejskiego Charp.

„Trudne warunki” w kolonii karnej „Wilk polarny”

„Odnaleziono Aleksieja Nawalnego. Przebywa w kolonii karnej numer 3 ”Wilk polarny„ w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym” - napisał na platformie X. Dodał, że „Wilk polarny” to jedna z najbardziej wysuniętych na północ i odległych kolonii karnych w Rosji. „Panują tam trudne warunki, a w strefie wiecznej zmarzliny panuje specjalny reżim. Dotarcie tam jest bardzo trudne” - zaznaczył.