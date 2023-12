Sondaż: Jak Polacy oceniają prace podkomisji Antoniego Macierewicza?

Przed tygodniem nowy rzecznik MON, Janusz Sejmej ogłosił, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o rozwiązaniu podkomisji MON ds. ponownego zbadania wypadku lotniczego samolotu Tu-154, katastrofy, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. nazywanej potocznie komisją smoleńską lub komisją Macierewicza.

Reklama

Członkowie podkomisji zostali zobligowani do rozliczenia się z wszelkiej dokumentacji, nieruchomości oraz sprzętów używanych do prac podkomisji do 18 grudnia.



Czytaj więcej Polityka Podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza rozwiązana Podkomisja smoleńska, na której czele stał poseł PiS Antoni Macierewicz, została rozwiązana - oświadczyło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Na pracę podkomisji Macierewicza wydano ponad 31 mln złotych

Podkomisja działała od lutego 2016 roku. Jej powstanie miało związek z odrzucaniem przez PiS wyników pracy komisji na czele której stał Jerzy Miller. Z raportu tej komisji wynikało, że do katastrofy smoleńskiej doszło w wyniku błędów pilotów prezydenckiego Tu-154M, choć - jak wskazywał raport — błędy popełnili też rosyjscy kontrolerzy, którzy m.in. błędnie informowali załogę samolotu, że ta znajduje się na właściwym kursie podejmując próbę lądowania przy bardzo ograniczonej z powodu mgły widoczności.

Antoni Macierewicz od początku przedstawiał alternatywną wersję wydarzeń. Jego zdaniem do katastrofy doszło w wyniku zamachu — przy czym wiceprezes PiS przedstawiał różne wersje tego jak do takiego zamachu miało dojść.