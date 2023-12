Elżbieta Witek skarżyła się unijnej komisarz na sejmowym korytarzu. "Cieszę się, że pani jest"

– Bardzo prosimy o to, ponieważ jest to głos ponad 8 mln ludzi, którzy zagłosowali na PiS i dziś są pozbawieni możliwości dostępu do mediów publicznych. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było po 1989 r. Chcemy żeby miała pani wiedzę co się wydarzyło – dodała Witek.

Czytaj więcej Policja Policja w siedzibie TVP w Warszawie. Rzecznik komentuje podjęte działania — Nie my będziemy podejmować decyzje co do tego, która strona ma rację. Jesteśmy od tego, by zapewnić bezpieczeństwo — mówi o podjętych przez policję interwencjach w siedzibie TVP rzecznik Komendy Stołecznej Policji podinsp. Sylwester Marczak.

– Cieszymy się, że pani jest w tym dniu, bo na pani oczach dzieje się coś wyjątkowo złego, co się dotychczas nie działo – mówiła też była marszałek Sejmu.



Witek zarzuciła nowej większości łamanie prawa i konstytucji.



– Opozycja jest pozbawiona absolutnie wszystkiego. To jest koniec demokracji w Polsce. Liczymy na to, że UE będzie o tym wiedziała – dodała.