Na policję złożono zawiadomienie w sprawie zastrzelenia jelenia, do którego doszło w województwie dolnośląskim. "Jeleń Bartek był atrakcją miasta pod Szrenicą. Nie bał się ludzi. Podchodził pod domostwa. Był oswojonym przyjacielem lokalnej społeczności. Do przedwczoraj w nocy, gdy ktoś go zastrzelił" – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku przez Fundację "Niech Żyją”.