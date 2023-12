Joe Biden może zapłacić porażką w wyborach za wojnę na Bliskim Wschodzie

Biden może za tę wojnę na Bliskim Wschodzie zapłacić porażką. W skali całego kraju sondaże już teraz pokazują przewagę Trumpa nad Bidenem. To ze względu na system elektorski nie musiałoby oznaczać porażki, jeżeli obecny prezydent wygrałby we wszystkich stanach, które poparły go w 2020 r. Jednak w kilku z tych, w których wygrał minimalnie, tak zwanych stanach wahających się, o wyniku może zadecydować podejście do wojny w Gazie. Dotyczy to zwłaszcza Michigan i Pensylwanii, gdzie są stosunkowo duże społeczności Arabów i muzułmanów, sympatyzujących zazwyczaj z Palestyńczykami.

Co dalej z Gazą? Rozbieżne wizje Izraela i USA

W interesie Bidena jest zakończenie tej wojny jak najszybciej – na pewno przed rozpoczęciem kampanii wyborczej w styczniu, by zdjęcia palestyńskich dzieci wyciąganych spod gruzów nie stały się jej ważnym elementem. Przedstawiciele Białego Domu mówią, że nie może ona się ciągnąć „miesiącami”, a tyle zapewne trwałoby zrealizowanie izraelskiego celu całkowitej likwidacji Hamasu.

Interes Beniamina Netanjahu jest odwrotny. On chce, by wojna trwała jak najdłużej, bo wszystko wskazuje na to, że jej koniec to koniec jego rządzenia, połączony z rozliczeniami za zaniedbania, które umożliwiły Hamasowi przeprowadzenie najkrwawszego ataku w historii Izraela.

Izrael i USA mają też rozbieżne wizje przyszłości Gazy po pokonaniu Hamasu. Sam Netanjahu nie wygłasza haseł wysiedlenia Palestyńczyków ze Strefy, ale czynią to coraz otwarciej inni radykalni politycy izraelscy. Zdjęcia setek tysięcy ludzi wypychanych do sąsiedniego Egiptu nie pomogłyby Bidenowi w walce o reelekcję.

Netanjahu zaprzecza, że jego celem jest ponowna okupacja Gazy, a tak interpretowano jego wypowiedź sprzed miesiąca dla jednej z amerykańskich telewizji. Mówi natomiast o utworzeniu strefy buforowej – co oznaczałoby zmniejszenie terytorium palestyńskiego, i tak bardzo małego. Tworzenie nowej mapy, niekorzystnej dla Palestyńczyków, jeszcze mniej prawdopodobnym uczyniłoby powstanie w przyszłości państwa palestyńskiego obok żydowskiego (two-state solution), a Biden to oficjalnie popiera.