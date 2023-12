Emmanuel Macron nie ma jak rządzić. Nieskuteczna strategia kopiowania haseł skrajnej prawicy

W niedawno opublikowanym barometrze dla „Le Monde” 51 proc. Francuzów wskazało na partię Le Pen jako główną siłę opozycyjną wobec ugrupowania Renaissance Macrona. Tylko 20 proc. widziało w tej roli Nupes, którego głównym elementem jest radykalnie lewicowa Francja Niepokorna Jeana-Luca Melenchona. Wspólne głosowania lewicy z populistyczną prawicą jeszcze bardziej umocni więc pozycję Marine Le Pen. Już teraz jest uważana za faworytkę w wyborach prezydenckich w maju 2027 roku.

Czytaj więcej Polityka Marine Le Pen już nie przeraża Francuzów Liderka Zjednoczenia Narodowego się nie zmieniła. Ale zmienili się Francuzi. Przestali się obawiać, że skrajna prawica stanowi zagrożenie dla demokracji, i uważają, że ma prawo przejąć władzę.

Choć do końca kadencji głowy państwa (i Zgromadzenia Narodowego) zostało trzy i pół roku, nad Sekwaną coraz bardziej odczuwalna jest więcej atmosfera końca rządów. Co prawda liberalne ugrupowanie Macrona straciło już bezwzględną większość w wyborach czerwcu 2022 r., ale było przekonane, że będzie budować większość a to z gaullistami, a to z lewicą. W Pałacu Elizejskim nie spodziewano się, że zmęczenie rynkowymi reformami prezydenta zjednoczy całą opozycję.

Nowy układ stawia też pod znakiem zapytanie całą politykę prowadzoną przez prezydenta, którą streszczało hasło „et en meme temps” („i jednocześnie”). Zakładało ono, że Macron rządzi, przejmując część pomysłów i prawicy i część lewicy, pozostawiając w opozycji siły skrajne, jak Zjednoczenie Narodowe. Prezydent był przekonany, że w takim układzie on czy jego liberalny następca zawsze wyjdzie z takiego pojedynku zwycięsko, bo Francuzi nie będą chcieli oddać swojego losu skrajnej prawicy. Coraz więcej wskazuje na to, że się w tej kalkulacji pomylił.