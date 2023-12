Węgry i Unia Europejska. Czy pieniądze zmiękczą opór Viktora Orbána

Taktyka Orbána jest niejasna. W żadnym momencie nie powiedział, że chodzi mu o pieniądze. Dobrze wie, że to, co mu się należy – wspomniany dostęp do 10 mld euro – i tak dostanie. A na to, co dalej jest blokowane, szans nie ma, bo nikt nie zgodziłby się na tak jawne złamanie zasad i uleganie szantażowi politycznemu. Wcześniej wstrzymywał korzystne dla Ukrainy decyzje, jak choćby kolejne pakiety sankcji wobec Rosji czy finansowanie pomocy wojskowej, ale nigdy z aż taką determinacją. Jego opór teraz spowodował, że unijni przywódcy zaczęli się poważnie martwić. Najpierw do Budapesztu pojechał Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, a potem francuski prezydent Emmanuel Macron zaprosił Orbána na kolację do Pałacu Elizejskiego.

– Orbánowi pasuje, że wszyscy teraz się do niego dobijają – mówi nieoficjalnie wysoki rangą dyplomata UE. I przyznaje, że nic z tych spotkań nie wynikło. Ani Orbán nie ujawnił, czy coś innego – poza niechęcią do Ukrainy – kryje się za jego oporem, ani nie zasygnalizował ustępstw. – Przed szczytem UE, nim znajdzie się sam na sam w sali z unijnymi przywódcami, na pewno zdania nie zmieni – uważa inny dyplomata. Będzie blokował jak najdłużej, pytanie, czy zaryzykuje fiasko szczytu.

– Nigdy w przeszłości tego nie zrobił, to sprytny gracz, który wie, kiedy ustąpić, i nie lubi być na spotkaniach osamotniony – mówi nasz rozmówca. A tutaj takie ryzyko istnieje, bo Polskę – do tej pory głównego sojusznika Węgier – w czwartek będzie już reprezentował Donald Tusk. Co prawda Orbán ma teraz nowego sojusznika – Roberta Fico. Ale Słowacja to mały kraj, do tego w strefie euro, i dyplomaci mają wątpliwości, czy zdecyduje się na przystąpienie do zainicjowanej przez Orbána blokady.