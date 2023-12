Pomoc Niemiec dla Ukrainy niezagrożona

Mimo kryzysu budżetowego ani koalicja rządowa, ani największe ugrupowanie opozycji CDU/CSU nie zastanawiają się nad ograniczeniem pomocy dla Ukrainy. Jest to tym bardziej istotne w sytuacji niepewności panującej w tej sprawie w Waszyngtonie. Niemcy szybko zwiększają w ostatnich miesiącach zakres pomocy militarnej dla Kijowa, a całkowite zobowiązania przekraczają 17 mld euro (wobec 44 mld USA). Niemcy są już od dawna na drugim miejscu wśród donorów. Nie wygląda no to, aby coś tu miało się zmienić.

– Wręcz przeciwnie. Pod koniec listopada kanclerz zapewniał, że wsparcie dla Ukrainy będzie kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne, i że jest ono „egzystencjalne” – mówi „Rzeczpospolitej” Kai-Olaf Lang, ekspert berlińskiego think tanku Wissenschaft und Politik. Jego zdaniem Berlin nie zamierza rezygnować ze swojej odpowiedzialności, zwłaszcza że wkład Niemiec i UE nabiera w obecnej sytuacji jeszcze większej wagi. – Putin nie może i nie powinien liczyć na to, że nasza pomoc osłabnie – mówił Scholz kilka dni temu.

Według najnowszych badań nadal 39 proc. obywateli jest zdania, że pomoc dla Ukrainy powinna pozostać na takim samym poziomie jak do tej pory. Za jej okrojeniem opowiada się 26 proc. respondentów sondażu Fundacji Körbera.