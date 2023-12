Oskarżenia wobec syna mogą mieć konsekwencje polityczne dla prezydenta Bidena, który jesienią przyszłego roku będzie walczył o kolejną kadencję z Donaldem Trumpem. Ten zaś cieszy się ogromną przewagą popularności w prawyborach republikańskich.

W przeciwieństwie do swojego rywala Joe Biden w sondażach wypada słabo. Nawet demokraci mają obiekcje co do jego kandydatury na drugą kadencję ze względu na sędziwy wiek Bidena. Amerykanie też z pesymizmem patrzą na stan gospodarki, a część narodu kwestionuje podejście administracji Bidena do wojny między Izraelem a Hamasem.

Hunter Biden pozostaje w najbliższym kręgu prezydenta i często bywa w Białym Domu

Natomiast przeciwnicy prezydenta z satysfakcją wykorzystują problemy prawne jego syna do podważania jego politycznej reputacji. W tym tygodniu Izba Reprezentantów może głosować nad sformalizowaniem wniosku o impeachment prezydenta Bidena, któremu republikanie próbują przypisać związki z interesami jego syna. Nie ma na razie żadnych dowodów na to, że Joe Biden jako prezydent czy wcześniej – jako wiceprezydent – nadużywał swojego stanowiska rządowego albo czerpał korzyści z tego, co robił syn. Niemniej jednak międzynarodowe interesy prowadzone przez Huntera oraz jego wuja – brata prezydenta Jamesa Bidena – rodzą wątpliwości natury etycznej. Tym bardziej że świadkowie twierdzą, iż Joe Biden miał interakcje z biznesowymi partnerami syna, choć niekoniecznie dotyczące interesów.

Przy czym Joe Biden, który w latach 70. stracił pierwszą żonę, a w 2015 r. syna Beau, który zmarł na raka mózgu, nie zamierza dystansować się od syna. – Prezydent kocha swojego syna i wspiera go w momencie, gdy ten odbudowuje swoje życie – powiedziała sekretarz prasowa Białego Domu, unikając innych komentarzy na temat zarzutów wobec Huntera. Podobnie jak inni członkowie rodziny, Hunter pozostaje w najbliższym kręgu prezydenta i często bywa w Białym Domu.

Republikanie wykorzystują też zarzuty wobec Huntera Bidena jako przeciwwagę do kontrowersji wokół problemów prawnych Donalda Trumpa. Jest pierwszym w historii Stanów prezydentem, któremu postawiono formalne zarzuty kryminalne. I to nie raz, ale cztery, i w przyszłym roku odpowiadać będzie przed sądem w czterech stanach.