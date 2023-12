Donald Tusk spotkał się z przyszłymi ministrami. "W nowym roku wypłata 800+"

Donald Tusk mówił, że piątkowe spotkanie było dla niego ważne, ponieważ nowy rząd będzie musiał podjąć wiele ważnych decyzji "dosłownie godzinę po powołaniu".



Były premier oświadczył, że po wybraniu na stanowisko szefa rządu będzie chciał mówić o rzeczach pozytywnych. Zarzucił politykom PiS-u psucie państwa. - PiS postanowił wykorzystać ostatnie tygodnie do dewastowania, demolowania państwa polskiego, do rozrzucania pieniędzy pełnymi garściami dla swoich. Staramy się to monitorować. Co się da - zatrzymamy - powiedział.



Tusk mówił, że w nowym rządzie praca między ministrami ma być elastyczna. - Będą powstawały zespoły do rozwiązywania problemów - zapowiedział.

Donald Tusk: Nowy rok zacznie się od wypłaty 800+

- Te dwa tygodnie (okres funkcjonowania trzeciego rządu Mateusza Morawieckiego - red.) kosztują Polskę gigantyczne pieniądze. To marnowanie pieniędzy, marnowanie czasu i próba pozostawienia takiej piątej kolumny PiS-u we wszystkich miejscach, gdzie to jest tylko możliwe. Będziemy musieli rozpocząć to sprzątanie błyskawicznie i to bardzo zdecydowanymi krokami - oświadczył Tusk.