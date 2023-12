Poseł PiS upomina się w Sejmie o mieszkańców Wilanowa. Szymon Hołownia zareagował

- Ten projekt ustawy jest niesłychanie pilny, powinien być uchwalony już. Ponad milion gospodarstw domowych, które korzysta z wakacji kredytowych, jeśli tego projektu nie uchwalimy, zostanie po prostu na lodzie. Dlatego wnoszę o uzupełnienie porządku obrad tego posiedzenia Sejmu. Państwo przygotowaliście projekt, ale on dotyczy tylko 50-60 tys. gospodarstw domowych. Widać jak traktujecie młodych ludzi, którzy pożyczyli pieniądze na swoje pierwsze mieszkanie. Co państwo powiecie mieszkańcom Wilanowa i Jagodna, którzy z tych kredytów korzystają - przekonywał poseł PiS.



Szymon Hołownia przypomina, że Sejm IX kadencji nie obradował od 30 sierpnia

- Zadał pan w trybie publicystycznym pytanie co stało na przeszkodzie. Pytanie brzmi też co stało na przeszkodzie, by uchwalić te wakacje kredytowe w czasie, gdy Sejm nie obradował od 30 sierpnia do 13 listopada - odpowiedział mu Hołownia.