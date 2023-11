Czytaj więcej Polityka Komisja ds. wyborów kopertowych. Sasin: Liczę, że będę miał możliwość to wyjaśnić - Liczę, że będę miał możliwość to wyjaśnić. Mam nadzieję, że komisja śledcza właśnie temu będzie służyła, a nie będzie hucpą polityczną czy sądem kapturowym - mówi o komisji śledczej w sprawie tzw. wyborów kopertowych Jacek Sasin.

- Czym takie postępowanie różni się od tego, co SB robiło w PRL-u? Nie tylko my zadajemy sobie takie pytania. Twórcy tego oprogramowania też zadali sobie takie pytanie i sobie na to pytanie odpowiedzieli. Zabrali wam prawo do korzystania z Pegasusa. Polska wyleciała z listy państw mogących skorzystać z tego oprogramowania. Na tej liście zostały takie państwa jak Litwa, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Cypr, a nawet Indie, ale Polski tam nie ma, ponieważ wykorzystywaliście to oprogramowanie niezgodnie z przeznaczeniem - kontynuował.

Konfederacja zagłosuje za powołaniem komisji śledczej ws. Pegasusa

- Ta sprawa jest hańbą dla całego Prawa i Sprawiedliwości. Mieliście kilka lat na to, żeby tę sprawę zbadać, żeby znaleźć winnych, a następnie przykładnie ich ukarać. Nie zrobiliście tego, co oznacza, że tolerujecie takie metody sprawowania władzy. Co więcej, wygląda na to, żeby to nawet lubicie. To jest zupełnie oczywiste, że wy również byliście inwigilowani przez to urządzenie. Przecież trzeba było jakoś utrzymać tą większość rządzącą. Trzeba było znaleźć haki na swoich własnych ludzi i wy się na to godziliście, żeby wasze służby was inwigilowały - ocenił Mentzen.

- Politycy, którzy za to odpowiadali, nie powinni siedzieć tutaj z nami w Sejmie, tylko powinni siedzieć w więzieniu i to przez długie lata, bo ci mentalni ubecy, te moralne zera inwigilował swoje ofiary w sposób zupełnie nieuzasadniony. Czytaliście wiadomości, oglądaliście zdjęcia, wyglądaliście, słuchaliście czyichś rozmów, mogliście włączać komuś kamerę albo mikrofon w najintymniejszym momencie. Następnie te dane leciały prosto do TVP i frunęły prosto na zagraniczne serwery kontrolowane przez obce wywiady. Nie ma możliwości, żeby coś takiego się jeszcze raz zdarzyło. Trzeba bardzo przykładnie ukarać tych ludzi i karać ich na wieloletnie więzienie. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli ktoś za to, co tu się stało na długie lata, nie pójdzie siedzieć, to znaczy, że jako państwo nie prędko pozbędziemy się swojego tekturowego, kartonowego, bananowego charakteru - zakończył poseł..