Nawet Joe Biden zwija zielony ład. Nie poleci do Dubaju na COP28

Na spotkanie COP28 polecą przywódcy około 200 krajów świata, wśród ponad 70 tys. delegatów znajdzie się także papież Franciszek czy król Karol III. Jednak przewodniczącym amerykańskiej delegacji ma być specjalny wysłannik ds. środowiska John Kerry, bo także wiceprezydent Kamala Harris nie planuje podróży nad Zatokę Perską. Ameryka jest obok Chin największym trucicielem środowiska na świecie.

Pilne działania są potrzebne, aby uniknąć katastrofy ekologicznej. Zebrani w 2015 roku w Paryżu przywódcy zobowiązali się do podjęcia kroków, które sprawią, że ocieplenie klimatu nie będzie większe niż 1,5 stopnia Celsjusza w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej. Jednak w raporcie opublikowanym przed spotkaniem COP28 ONZ podaje, iż istnieje tylko 14 proc. szans, że ten cel zostanie osiągnięty i to jeśli od tej pory wszystkie kraje trzymałyby się podjętych nad Sekwaną zobowiązań. Teraz podstawowe założenie nowojorskiej organizacji to wzrost temperatury o 2,9 stopnia Celsjusza. Przekłada się to na niezdatne do życia warunki dla setek milionów, o ile nie miliardów, mieszkańców Ziemi.

Pauza Macrona

Nie tylko jednak Ameryka odchodzi od ochrony środowiska. W minioną środę Parlament Europejski, do tej pory ostoja zielonej rewolucji, odrzucił 299 głosami przeciw przy 207 za i 121 wstrzymujących się dyrektywę o zakazie używania najgroźniejszych pestycydów. Będą one nadal służyć rolnikom przynajmniej przez kolejne dziesięć lat. Wcześniej przepadła dyrektywa o przywracaniu do stanu naturalnego najbardziej zniszczonych obszarów UE, zaś przepisy o ograniczeniu użycia opakowań zostały tak rozwodnione, że właściwie są bezużyteczne.

Obejmując w 2019 roku przewodnictwo Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen zapowiedziała, że „zielona rewolucja” będzie osią jej działania. Dziennik „Le Monde” wskazuje jednak, że u schyłku jej kadencji żaden z kluczowych przepisów mających wprowadzić w życie tę wizję nie został przyjęty w zakładanym kształcie. Chodzi w szczególności o plan Fit for 55: zmniejszenie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych w UE o 55 proc. w stosunku do stanu z 1990 roku i pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku.