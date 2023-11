Reuters o powołaniu rządu Morawieckiego: Przetrwa do grudnia

Reuters: Wpływowi politycy PiS poza rządem

"Wpływowi politycy PiS - Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin - zapowiedzieli, że nie wejdą do nowego rządu, co skłania czołowych polityków opozycji i komentatorów do stwierdzeń, że duże nazwiska nie chcą dołączać do administracji, która jest skazana na klęskę" - pisze Reuters.



Sojusznik PiS, prezydent Andrzej Duda, powierzył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu pierwszą szansę (na stworzenie rządu) Fragment depeszy agencji Reutera

Agencja zauważa jednak, że prezes PiS, Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP opublikowanym w poniedziałek nazwał "kłamstwem" twierdzenie, że politycy wagi ciężkiej z PiS nie chcą wejść do rządu. Jak dodał sformowanie rządu złożonego "raczej z ekspertów niż polityków" było jego pomysłem.



Kaczyński stwierdził, że w rządzie ma być "niezbyt wielu polityków", aby pokazać, że PIS "może rządzić inaczej".



"Premier zapowiedział, że będzie wdrażał propozycje polityczne partii opozycyjnych, aby przekonać je do pracy z nim" - pisze też Reuters, który jednak dodaje, że opozycja nie odpowiada na te gesty zarzucając PIS ograniczenie praw kobiet, naruszanie reguł demokracji i "demonizowanie grup mniejszościowych", a także "nepotyzm w państwowych spółkach".