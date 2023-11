Rekordowa liczba komisji w Senacie. Ale PiS otrzyma niewiele

Nieoficjalnie mówi się, że głównym powodem rozdrobnienia komisji jest chęć zaspokojenia oczekiwań personalnych wszystkich klubów i kół, które wejdą w skład nowej koalicji. Mniejsze kluby mają dziś w Senacie większe znaczenie niż w poprzednich kadencjach, gdy izba była w praktyce podzielona między PiS i PO. Teraz komisji ma być tak dużo, że może zabraknąć dla nich miejsca w specjalnym korytarzu senackim, zwanym potocznie komisyjnym. Nieoficjalnie mówi się, że sekretariaty niektórych komisji będą musiały współdzielić te same pokoje. Wzrosnąć może za to liczba senatorów uprawnionych do pobierania dodatków do uposażenia, które wynoszą 20 proc. dla przewodniczących komisji i 15 proc. dla ich zastępców. Choć nie jest jeszcze przesądzone, bo wiele zależy od tego, ilu wiceprzewodniczących będą miały poszczególne komisje.

Stanisław Karczewski: Sytuacja coraz bardziej przypomina Bizancjum

– Przewidujemy, że liczba osób uprawnionych do dodatków się nie zmieni – mówi nieoficjalnie jeden z senatorów biorących udział w negocjacjach. Mimo to były marszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski mówi o „sytuacji coraz bardziej przypominającej Bizancjum”. – Wcześniej zwiększono już liczbę wicemarszałków – przypomina. – Tak duża liczba komisji w izbie liczącej 100 senatorów jest irracjonalna – dodaje.

Na tym kontrowersje się jednak nie kończą. W ostatnich dniach gwałtowne protesty polityków PiS wywołało przyznanie im tylko 5 z 29 foteli przewodniczących komisji w Sejmie. I podobne głosy mogą się pojawić w Senacie.

Jak ustaliliśmy, choć PiS ma 33 senatorów, czyli jedną trzecią izby, prawdopodobnie dostanie tylko pięć komisji: Rodziny, Infrastruktury, Nauki, Sportu i Petycji. – Z prostej arytmetyki wynika, że powinniśmy mieć ich siedem – mówi Stanisław Karczewski. I dodaje, że początkowo jego klubowi oferowano jeszcze mniej. – Rozmowy rozpoczęły się od kuriozalnej propozycji tych dwóch komisji dla PiS. Uznaliśmy to za makabryczny żart – relacjonuje.