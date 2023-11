Jacek Ozdoba: Politycy Suwerennej Polski w rządzie? Nic mi o tym nie wiadomo

Gościem Jacka Nizinkiewicza w programie #RZECZoPOLITYCE był Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, poseł PiS, Suwerenna Polska. Polityk zapytany został między innymi, czy Mateusz Morawiecki ma szanse na stworzenie nowego rządu. - Próba jest podjęta i tradycja konstytucyjna wynikająca z tego, że wybory wygrało PiS, to jest największe ugrupowanie. Pytanie o zdolności koalicyjne, które są wątpliwie. Ale próba jest podjęta - stwierdził.

Ozdoba został zapytany także, czy politycy Suwerennej Polski wejdą do rządu. - Być może ktoś inny niż najbliższe mi grono. Nic nie wiadomo mi o tym, żebyśmy wchodzili do rządu - powiedział. - Być może wczoraj po południu były takie rozmowy, ale na stan poranny nie miałem takich informacji. Ale poczekajmy jeszcze do poniedziałku - dodał.

Jak stwierdził w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem Jacek Ozdoba, „uważa, że w KRS powinien być dodatek zdrowotny – tzw. Gasiukowe”. - Za istną kakofonię, która była widoczna na komisji sprawiedliwości. Bo robienie wrzasku, bohaterki z osoby, która robi awanturę niczym na bazarze (…). Bardzo lubię bazary i nic do nich nie mam, ale to jest pewien folklor dźwiękowy, a nie poważna instytucja, która się zamienia w darcie i krzyki jednej z pań, która nie zna podstawowych pojęć prawnych - stwierdził polityk.

Ozdoba powiedział również, że „jeżeli ktoś się kieruje zemstą, ośmioma gwiazdkami, to jest to coś, co zagraża demokracji i jest niepokojące”. - Polityka jest niesprawiedliwa i zawsze taka była, ale kiedy widzę, że bohaterami stają się ludzie, co do których poziomu standardów demokracji, transparentności mam wątpliwości, albo kiedy słyszę, że marszałek Hołownia mówi, że izba nie będzie miejscem dla przestępców, a są ludzie, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, to trzymam kciuki za każdego, kto jest na ważnym stanowisku, również za pana Hołownię - stwierdził polityk. - Albo że nie było dodatkowych procedur zweryfikowania pana Karpińskiego. Mam nadzieję, że zmieni ten standard, bo jak na razie ta decyzja nie była najlepsza - dodał.