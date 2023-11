Adam Bodnar o sposobie na KRS: Minister sprawiedliwości może wstrzymać ogłoszenia o wolnych stanowiskach sędziów

- Jak już będą nowe rządy trzeba zrobić wszystko co w mocy, aby KRS nie przyczyniała się do dalszego psucia wymiaru sprawiedliwości. Przede wszystkim, aby nie dokonywała kolejnych wadliwych nominacji sędziowskich. W tym zakresie pewną rolę może odgrywać minister sprawiedliwości bo może wstrzymać ogłoszenia o wolnych stanowiskach sędziowskich - dodał.



- Później ważne jest doprowadzenie do zmian ustawowych. Oczywiście te zmiany ustawowe mogą zależeć od decyzji prezydenta i być może potrzeby porozumienia politycznego - zauważył Bodnar.



- Myślę, że czeka nas bardzo trudny, momentami dramatyczny rok jeśli chodzi o zmiany dotyczące praworządności. Natomiast my to musimy zrobić, to jest priorytetem, racją stanu, aby za jakiś czas nie bylo wątpliwości, czy sędzia orzekający w naszej sprawie ma pełny status sędziowski - podsumował.



Adam Bodnar o Trybunale Konstytucyjnym: Są sędziowie, którzy orzekają nie mając legalnego statusu

A jakie zmiany powinny zajść w Trybunale Konstytucyjnym?

W kontekście Zbigniewa Ziobro najważniejsze jest wrócenie do spraw, które są wciąż niewyjaśnione Adam Bodnar, senator paktu senackiego

- To jest problem troszeczkę różniący się. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego mamy wadliwe trzy osoby, które są w Trybunale, tzw. dublerów, którzy orzekają, nie mając do tego konstytucyjnego statusu. To już się dzieje od prawie ośmiu lat, niektórzy zostali powołani na stanowiska zwolnione przez tych "oryginalnych" dublerów. Trzeba doprowadzić do tego, by w Trybunale zasiadali sędziowie, którzy mają do tego legalny status - stwierdził.