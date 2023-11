Posłowie mogą kupić iPady za bezcen

Zdaniem Kancelarii Sejmu istnieje ryzyko, że skasowane dane z tabletu ktoś mógłby próbować odzyskać, np. w profesjonalnie zajmującej się tym firmie. Dlatego stosowaną od lat praktyką jest niszczenie urządzeń. Wcześniej kancelaria stara się je odsprzedać dotychczasowym użytkownikom. I, jak widać, odbywa się to w dość okazyjnej cenie.

Centrum Informacyjne Sejmu twierdzi, że tablety są indywidualnie wyceniane. „Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posłowie kończący wykonywanie mandatu mogą dokonać zakupu składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Kancelarii Sejmu, w cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej. Odbywa się to na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie” – twierdzi.

Z naszych rozmów z posłami wynika jednak, że większości z nich po prostu zaoferowano cenę 500 zł. Obserwując ceny na rynku, jest to kwota atrakcyjna, jednak podobnie było też cztery lata temu. Wówczas, jak informowała Interia, cena większości urządzeń wahała się od 350 do 500 zł, a na odkupienie sprzęty zdecydowało się aż 414 z 460 posłów. Ilu zrobi to w tym roku, jeszcze nie wiadomo, bo proces sprzedaży wciąż trwa. Zdaniem CIS, na razie zdecydowało się na to około 240 posłów.

Dmuchanie na zimne

Powód niskich cen? Nieoficjalnie chodzi o to, by jak największa grupa posłów odkupiła tablety, co pozwoli zmniejszyć koszty utylizacji. I większość posłów chwali politykę Kancelarii Sejmu. – Ja sam odkupiłem iPada, bo 500 zł wart jest dla mnie nie tyle sprzęt, co ochrona informacji na nim zawartych. Posłowie są specyficzną grupą zawodową, która powinna dmuchać na zimne – mówi Jarosław Urbaniak z KO, szef Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych.