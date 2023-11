Geert Wilders wygrywa wybory w Holandii. Będzie referendum ws. wyjścia z UE?

Budowa nowej koalicji rządzącej z pewnością zajmie wiele miesięcy. Ale już teraz wiadomo, że Wilders stał się centralną postacią w holenderskiej polityce.

Inicjator pomysłu Brexitu, Nigel Farage, nigdy nie rządził Wielką Brytanią, a mimo to doprowadził do spełnienia swojego podstawowego postulatu: wyprowadzenia kraju ze Wspólnoty. Podobnie dzieje się teraz z liderem Partii Wolności. Liberałowie, NSC a nawet lewica Timmermansa uczyniła, pod jego wpływem z ograniczenia emigracji główny temat wyborczy. Omtzigt posunął się nawet do twierdzenia, że należy zawiesić prawo obywateli UE do podejmowania pracy w Holandii, co jest jednym z filarów jednolitego rynku.

Centralnym punktem programu Wildersa była walka z islamem. Wilders chciał zakazu działania meczetów i publikacji Koranu. Teraz jednak się z tego wycofuje

W kraju o powierzchni niewiele większej od Mazowsze mieszka 18 milionów osób a tylko w 2022 r. emigracja netto osiągnęła 220 tys. osób, 10 razy więcej niż 20 lat temu. Z tego powodu ceny mieszkań wystrzeliły do kosmicznego poziomu a poziom życia wielu Holendrów załamał się.

Gratulacje dla Geerta Wildersa od Le Pen, Orbana, Meloni

Jednak Wilders idzie na otwarte zwarcie z Unią w wielu innych kwestiach. Jest przeciwny dostarczeniu Ukrainie broni i zajmuje zdecydowanie pro-rosyjskie stanowisko. Opowiada się przeciw walce z ociepleniem klimatu. Uważa, że jeśli miałoby kiedyś dojść do poszerzenia Unii, to tylko w wyniku referendum. I nie tylko jest przeciwny dalszemu wzmocnieniu kompetencji Brukseli, ale chce wycofaniu wielu dotychczasowych do stolic narodowych. W 2005 roku to porażka referendum we Francji i Holandii zadała ostateczny cios projektowi unijnej konstytucji.